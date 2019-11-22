Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні 22 листопада різко погіршилась, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, у східній, південній та західній частинах країни пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Також 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Зокрема, повідомляється, що вчора, 21 листопада, з 20-21 години у Маріуполі спад рівня моря з досягненням стихійної позначки.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні в Україні похолодає до -12. У всіх областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі у північних, центральних та південних областях температура повітря опуститься до -5...-9 градусів, на сході буде найхолодніше - до -9...-12.

У Києва вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до -3. Вночі термометри у столиці покажуть від -6 до -8 градусів.

Вчора в ДСНС повідомляли, що на більшості території України очікується штормовий вітер, пориви місцями досягнуть 30 м/с. На Азовському морі очікуються хвилі, висотою до 2 метрів.