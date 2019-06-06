Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості областей - місцями грози, у центральних та західних областях - подекуди град

Погода в Україні 6 червня буде дощовою, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Як повідомляється, у більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.

Зазначимо, сьогодні в Україні погода буде переважно дощовою, температура повітря вдень підніметься до +33 градусів. У Києві денна температура повітря становитиме від +24 до +26 градусів, вночі від +17 до +19. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Україні в четвер складе +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

Додамо, Гідрометцентр прогнозував, що 6 червня, погода погіршиться, оголошено штормове попередження. У столиці 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем. Максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.