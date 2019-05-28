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Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 08:46
Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На західні області обрушаться сильні дощі з градом

Українські синоптики попереджають про різке погіршення погоди на заході України 28 травня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, 28 травня в західних областях очікуються грози, місцями град, на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі. Вдень на Правобережжі прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). На решті території вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на 28 травня оголосили штормове попередження. У зв'язку з цим у КМДА мешканців міста закликають бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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