Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях

Сегодня, 27 июля в ряде областей Украины будет сохраняться повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В частности, в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода на западе страны.
Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.