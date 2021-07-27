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Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 июля в ряде областей Украины будет сохраняться повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода на западе страны.

Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

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