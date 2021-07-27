Град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода
Погода в Украине 27 июля резко ухудшится на западе страны. Ожидается, что в западных областях будут дожди и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня днем в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.
Кроме того, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики предупредили о дождях в восьми областях и жаре в других.
Отметим, в Украине было объявлено штормовое предупреждение на сегодня.