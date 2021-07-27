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Град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

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Киев, Вторник 27 июля 2021 08:37
Град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 27 июля резко ухудшится на западе страны. Ожидается, что в западных областях будут дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня днем в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

Кроме того, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики предупредили о дождях в восьми областях и жаре в других.

Отметим, в Украине было объявлено штормовое предупреждение на сегодня.

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