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Синоптики попередили про пожежну небезпеку: в яких областях

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 липня у ряді областей України зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Зокрема, у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні сьогодні різко погіршиться погода на заході країни.

Штормове попередження оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

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