Синоптики попередили про пожежну небезпеку: в яких областях

Сьогодні, 27 липня у ряді областей України зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Зокрема, у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні сьогодні різко погіршиться погода на заході країни.
Штормове попередження оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.