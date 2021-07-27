ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях

Новина українською →
Украина, Вторник 27 июля 2021 10:24
Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях Фото: в ряде областей Украины объявлена пожарная опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 июля в ряде областей Украины будет сохраняться повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода на западе страны.

Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса