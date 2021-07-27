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Синоптики попередили про пожежну небезпеку: в яких областях

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Україна, Вівторок 27 липня 2021 10:24
Синоптики попередили про пожежну небезпеку: в яких областях Фото: у ряді областей України оголошено пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 липня у ряді областей України зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Зокрема, у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні сьогодні різко погіршиться погода на заході країни.

Штормове попередження оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

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