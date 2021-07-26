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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 08:34
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні висока температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики прогнозували, що 26 липня будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Разом з тим, в Україну повернулась спека.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

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