Дожди в четырех областях и жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди будут только частично в западных регионах.
На западе днем прогнозируют +27+30, а ночью +14+17.
На севере днем будет +27+29, а ночью +14+18.
В восточных областях днем прогнозируют +30+32, а ночью +15+17.
В центре страны будет днем +27+31, а ночью +15+19.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха достигнет +27+29, а ночью +17+19.