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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 08:29
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Фото: лісова пожежа (УНІАН)

У деяких областях можливі загоряння в екосистемах

У суботу, 20 червня, синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. У деяких областях можливі пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Спекотна погода і відсутність достатньої кількості опадів у більшості областях України створює передумови для виникнення великої кількості пожеж в екосистемах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігався у східних регіонах, а також у Сумській і Чернігівській областях.

Крім цього, в Україні оголосили штормове попередження, в окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.

Також РБК-Україна писало, що 20 червня на більшій частині України передають дощі та грози, а температура повітря в областях очікується від +21 до +32 градусів тепла.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаДСНС
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