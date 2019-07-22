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Синоптики предупредили о пожарной опасности

Новости » Общество    22.07.2019 - 11:49
Синоптики предупредили о пожарной опасности
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность ожидается в южных, восточных и центральных областях

В понедельник, 22 июля, на большинстве территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, сегодня в южных, восточных и центральных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в большинстве районе Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что центральную часть Португалии охватили масштабные лесные пожары. Более тысячи пожарных боролись с пожаром в районе Каштелу-Бранку, что за 200 км от Лиссабона. От пламени пострадали 8 пожарных и 12 гражданских.

РБК-Украина писало, что на греческом острове Эвия объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. На острове одновременно возникли два лесных пожара, из-за которых пришлось эвакуировать четыре села. Первый пожар возник после того, как 64-летний местный житель возле своего дома пытался сжечь сорняки.

Кроме того, 4 июля в Луганской области пожарным удалось ликвидировать пожар в заминированном лесу . Как сообщается, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района произошел взрыв, после чего загорелся лес.

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Новости Украины пожарная опасностьГСЧС
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