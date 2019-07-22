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Синоптики попередили про пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 11:49
Синоптики попередили про пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека очікується у південних, східних та центральних областях

У понеділок, 22 липня, на більшості території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у південних, східних та центральних областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в більшості районі Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що центральну частину Португалії охопили масштабні лісові пожежі. Понад тисяча пожежників боролися з пожежею в районі Каштелу-Бранку, що за 200 км від Лісабону. Від полум'я постраждали 8 пожежних та 12 цивільних.

Також РБК-Україна писало, що на грецькому острові Евія оголосили масову евакуацію через лісові пожежі. На острові одночасно виникли дві лісові пожежі, через які  довелося евакуювати чотири села. Перша пожежа виникла після того, як 64-річний місцевий житель біля свого будинку намагався спалити бур'ян.

Крім того, 4 липня в Луганській області пожежникам вдалося ліквідувати пожежу в замінованому лісі . Як повідомляється, поблизу села Колісниківка Станично-Луганського району стався вибух, після чого загорівся ліс.

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