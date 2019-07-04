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Пожар в заминированном лесу в Луганской области ликвидирован

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 21:29
Пожар в заминированном лесу в Луганской области ликвидирован
Фото: ликвидация пожара (dsns.gov.ua)

В 19:30 пожар был ликвидирован

Загорание лесной подстилки вблизи Станицы Луганской (Луганская область) ликвидировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован.

Напомним, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района загорелся заминированный лес. Во время происшествия произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "Террористический акт".

На месте пожара работали 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек о/с и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники

Ранее РБК-Украина сообщало, что 29 июня в мастерском цеху на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" произошел серьезный пожар, в результате которого погиб рабочий. Огонь охватил около 80 квадратных метров здания. 

Кроме того, в порту города Измир, Турция, произошел взрыв на нефтяном танкере, в результате чего один человек погиб, еще 16 получили ранения. Взрыв произошел во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами.

 

На пострадавшей в России субмарине установлен ядерный реактор Возле Станицы Луганской горит заминированный лес
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