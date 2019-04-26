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В Украину возвращаются дожди

Новости » Общество    26.04.2019 - 08:00
В Украину возвращаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди сегодня ожидаются на западе и востоке Украины

Погода в Украине 26 апреля 2019 будет теплой, на западе и востоке страны пройдут дожди, температура воздуха днем до +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +23 до +27, ночью от +8 до +12. На севере без осадков, облачно с прояснениями, днем от +21 до +24, а ночью от +6 до +10. В центре преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Днепропетровской области, днем от +21 до +25, ночью от +6 до +10.

На востоке дожди, днем от +21 до +24, ночью от +8 до +12. На юге днем от +17 до +21, ночью от +6 до +9. В Крыму без осадков, днем от +17 до +19, ночью от +7 до +9.

В Украину возвращаются дожди

Фото: погода в Украине 26 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 апреля без осадков, днем от +22 до +24, ночью от +8 до +10, ветер южный, 5-10 м/с.

В Украину возвращаются дожди

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики обещают потепление до +28
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