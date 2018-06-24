Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Пожароопасность 5 класса сохранится на большей территории страны

В Украине в некоторых районах в ближайшие дни сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде в Украине сегодня, 24 июня.