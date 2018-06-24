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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

НовостиОбщество    24.06.2018 - 14:42
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пожароопасность 5 класса сохранится на большей территории страны

В Украине в некоторых районах в ближайшие дни сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде в Украине сегодня, 24 июня.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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