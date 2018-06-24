Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека 5 класу зберігатиметься на переважній території країни
В Україні у деяких районах найближчими днями збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
"24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про грози, шквали та град в Україні сьогодні, 24 червня.