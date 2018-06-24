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В Україні сьогодні очікуються сильні зливи та град

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 10:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації

В Україні сьогодні, 24 червня, очікуються грози, сильні зливи, град та шквали. Про це йдеться повідомленні прес-служби ДСНС.

"24 червня вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни - грози, місцями - сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації.

"Сьогодні, 24 червня на р. Прут на ділянці Чернівці - держкордон, у зв'язку з добіганням паводковоі хвилі, очікується продовження росту рівнів води на 0,2 - 0,7 м над вчорашніми, 23 червня на 8 год", - додали в прес-службі відомства.

Окрім того, повідомляється, що вранці на річці Прут - Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 75 - 125 см над нулем поста.

"Максимальна витрата - 80 - 190 м³/с. Вчора, 23 червня, на 8 годину рівень води на гідропосту Чернівці становив 58 см над нулем поста", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, яка погода чекає українців в липні.

Синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град та шквали Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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