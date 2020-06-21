Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Украины до 2 метров в ближайшие два дня. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, которые находятся возле рек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 21 - 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой обл., продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2 м над текущими отметками", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, в нижних течениях Боржавы, Старой, Латорицы, Ужа возможен выход воды из берегов и затопления сельхозугодий, отдельных приречных объектов. В бассейне Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) возможно достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов.

Кроме того, 21-23 июня на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидаются повышение уровней воды на 0,3 - 1 м с возможным выходом воды из берегов.

Напомним, погода в Украине сегодня будет такой же пасмурной во всех регионах и с грозовыми дождями.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 21 июня, из-за непогоды без света остаются почти сто населенных пунктов Украины.