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Грозовые дожди и до +32 на востоке: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     21.06.2020 - 08:00
Грозовые дожди и до +32 на востоке: погода в Украине на сегодня
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня всю Украину накроют дожди

Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, будет такой же пасмурной во всех регионах и с грозовыми дождями. Ожидается от +22 до +31 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в дневное и ночное время суток ожидаются грозовые дожди и облачность во всех регионах страны. Ветер по Украине достигнет от 3 до 8 метров за секунду. От запада к востоку температура воздуха будет повышаться.

Так, на западе будет прохладнее, чем в других регионах. Ожидается от +22 до +27 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 тепла.

В центральных и северных областях будет от +26 до +30 тепла, ночью температура будет в пределах +16 +20 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее, чем в остальных областях - днем ожидается от +23 до +32 тепла, а ночью от +17 до +20 градусов. Наибольшая жара ожидается в Донецкой и Луганской областях.

Грозовые дожди и до +32 на востоке: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 21 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют пасмурную и дождливую погоду с грозами. Днем столбики термометров покажут от +27 до +30 тепла, а ночью ожидается от 18 до 20 градусов выше нуля.

Грозовые дожди и до +32 на востоке: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 21 июня (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в стране на выходных ожидаются дожди и грозы, а также шквальный ветер.

Напомним, в конце июня в Украине будет наблюдаться существенное похолодание, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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