Синоптики предупредили об осложнении погодных условий 13-14 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине 13-14 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие два часа и до конца суток 13 января в западных областях, в течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели. Ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя. На дорогах страны гололедица.

Напомним, в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области, а 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

13 января 2019 года в западных областях страны ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -3.

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех областях, температура воздуха днем от +1 до -2 градусов, ночью от -2 до -9. На севере Украины местами снег, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6. В центре страны преимущественно без осадков, снег ожидается лишь в Винницкой и Киевской областях, днем от +1 до -3, ночью от -3 до -7. В восточных областях днем без осадков и от 0 до -3, ночью от -4 до -10. На юге солнечно и без осадков, температура днем от +1 до -2 градуса, ночью от -4 до -6. В Крыму солнечно, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6.