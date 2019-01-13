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Синоптики попередили про ускладнення погодних умов 13-14 січня

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 12:50
Синоптики попередили про ускладнення погодних умов 13-14 січня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Україні 13-14 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, в найближчі дві години і до кінця доби 13 січня в західних областях, протягом 14 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і заметілі. Вночі 14 січня в Карпатах і на Закарпатті значні опади у вигляді снігу і дощу. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Карпатах в найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області, а 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

13 січня 2019 року в західних областях країни очікується сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -3.

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг у всіх областях, температура повітря вдень від +1 до -2 градусів, вночі від -2 до -9. На півночі України місцями сніг, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. У центрі країни переважно без опадів, сніг очікується лише у Вінницькій та Київській областях, вдень від +1 до -3 градуси, вночі від -3 до -7. У східних областях вдень без опадів від 0 до -3 градуси, вночі від -4 до -10. На півдні сонячно і без опадів, температура вдень від +1 до -2 градуси, вночі від -4 до -6. У Криму сонячно, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6.

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Новини України Укргидометцентр
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