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Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине

Донбасс, Воскресенье 16 августа 2020 14:59
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине
Фото: гроза (flickr.com/photomarc)
Автор: Максим Зайченко

Ожидается гроза первого уровня опасности

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В Карпатском регионе ожидается гроза первого уровня опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной на большей территории страны: дождь с градом ожидается лишь в Закарпатской области.

Также сообщалось, что в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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