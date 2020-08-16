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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні

Донбас, Неділя 16 серпня 2020 14:59
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні
Фото: гроза (flickr.com/photomarc)
Автор: Максим Зайченко

Очікується гроза першого рівня небезпеки

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. В Карпатському регіоні очікується гроза першого рівня небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, вдень 17 серпня в Карпатському регіоні грози (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде сонячною на більшій території країни: дощ з градом очікується лише в Закарпатській області.

Також повідомлялося, що в Україні кілька днів буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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