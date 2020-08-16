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Солнечно и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Украина, Воскресенье 16 августа 2020 10:06
Солнечно и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Дождь с грозой ожидается лишь в одной области

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной на большей территории страны. Дождь с градом ожидается лишь в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, на западе будет солнечная погода, но местами возможна облачность. Закарпатскую область накроет дождь с грозами, который ожидается в дневное и ночное время. Температура воздуха составит от +24 до +27 тепла, а ночью от +9 до +16 градусов.

Юго-восточные области ожидает похожая температурная ситуация, но без дождей. Днем ожидается от +22 до +28 тепла, а ночью от +10 до +16 градусов.

В центре и на севере страны будет более солнечно. Ожидается от +23 до +27 тепла, ночью будет до +9 +13 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 3 до 10 метров за секунду.

Солнечно и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 16 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем будет от +25 до +27 тепла, а ночью местами опуститься до +8 градусов.

Солнечно и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 16 августа (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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