Солнечно и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Дождь с грозой ожидается лишь в одной области

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной на большей территории страны. Дождь с градом ожидается лишь в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, на западе будет солнечная погода, но местами возможна облачность. Закарпатскую область накроет дождь с грозами, который ожидается в дневное и ночное время. Температура воздуха составит от +24 до +27 тепла, а ночью от +9 до +16 градусов.

Юго-восточные области ожидает похожая температурная ситуация, но без дождей. Днем ожидается от +22 до +28 тепла, а ночью от +10 до +16 градусов.

В центре и на севере страны будет более солнечно. Ожидается от +23 до +27 тепла, ночью будет до +9 +13 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 3 до 10 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 16 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем будет от +25 до +27 тепла, а ночью местами опуститься до +8 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 16 августа (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.