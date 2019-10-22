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Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

Новости » Общество    22.10.2019 - 17:45
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве и Киевской области предупреждают о сильном тумане

Погода в Украине 23 октября ухудшится, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью и утром 23 октября в Украине ожидается сильный туман (I уровень опасности).

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине, Киеву и Киевской области. По прогнозам Укргидрометцентра, 23 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В Киеве также предупреждают о тумане - видимость ночью и утром будет 200-500 м.

Также о сильном тумане водителей предупредили в Укравтодоре.

Напомним, 23 октября в Украине ожидается повышение температуры воздуха до +21+24 днем. Температура ночью составит от +5 до +10 тепла. Осадков не прогнозируется.

Также РБК-Украина сообщало, что по 25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отмечается, что пожарная опасность охватывает почти все регионы Украины.

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