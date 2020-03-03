Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

В Карпатах сегодня, 3 марта, ожидается значительный уровень схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным синоптиков, 3 уровень снеголавинной опасности объявлен в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Также синоптики предупредили о повышении уровней воды 3-4 марта на реках Закарпатья, бассейна Прута.

"Ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,8 м, в нижних течения Боржавы (приток Тисы) - до 1,3 м над уровнями на 8:00 2 марта, без негативных последствий", - отметили синоптики.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 3 марта, в Украине ожидается существенное потепление. Температура воздуха поднимется до +15. Во всех областях, кроме Закарпатской области, будет сухо. На Закарпатье ожидается дождь.

Также сообщалось, что в Украине синоптики прогнозируют похолодание в пятницу, 6 марта. В западных областях пройдут дожди со снегом, а температура воздуха днем опустится до +4+6, и так же ночью. При этом до четверга сохранится теплая погода.