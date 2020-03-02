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В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности

Новости » Общество     02.03.2020 - 09:18
В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Лавинная опасность ожидается в связи со снегопадами и метелью

В Карпатах сегодня, 2 марта, ожидается высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 2 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 марта резко ухудшилась погода, объявлено штормовое предупреждение, в частности в Карпатах.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра на территории страны без осадков. Средняя температура воздуха на востоке -4+0, на остальной территории страны +2+4. Покрытие на дорогах государственного значения сухое.

Напомним, украинские синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха в марте составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.

В Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности
Новости Украины КарпатылавинаУкргидометцентр
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