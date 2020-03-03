ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Новости » Общество     03.03.2020 - 11:43
Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявили 3 уровень снеголавинной опасности

В Карпатах сегодня, 3 марта, ожидается значительный уровень схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным синоптиков, 3 уровень снеголавинной опасности объявлен в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Также синоптики предупредили о повышении уровней воды 3-4 марта на реках Закарпатья, бассейна Прута.

"Ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,8 м, в нижних течения Боржавы (приток Тисы) - до 1,3 м над уровнями на 8:00 2 марта, без негативных последствий", - отметили синоптики.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 3 марта, в Украине ожидается существенное потепление. Температура воздуха поднимется до +15. Во всех областях, кроме Закарпатской области, будет сухо. На Закарпатье ожидается дождь.

Также сообщалось, что в Украине синоптики прогнозируют похолодание в пятницу, 6 марта. В западных областях пройдут дожди со снегом, а температура воздуха днем опустится до +4+6, и так же ночью. При этом до четверга сохранится теплая погода.

В Украину идет потепление до +18 Климатологи подвели итоги календарной зимы в Киеве
Новости Украины КарпатылавинаПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь