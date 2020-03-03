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Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 11:43
Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки

У Карпатах сьогодні, 3 березня, очікується значний рівень сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними синоптиків, 3 рівень сніголавинної небезпеки оголошено у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Також синоптики попередили про підвищення рівнів води 3-4 березня на річках Закарпаття, басейну Пруту.

"Очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м, в нижніх течіях Боржави (притока Тиси) - до 1,3 м над рівнями на 8:00 2 березня, без негативних наслідків", - зазначили синоптики.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 3 березня, в Україні очікується істотне потепління. Температура повітря підніметься до +15. У всіх областях, крім Закарпатської області, буде сухо. На Закарпатті очікується дощ.

Також повідомлялося, що в Україні синоптики прогнозують похолодання у п'ятницю, 6 березня. У західних областях пройдуть дощі зі снігом, а температура повітря вдень опуститься до +4+6, і так само вночі. При цьому до четверга збережеться тепла погода.

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