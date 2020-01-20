В Гималаях сошла лавина, пропали туристы

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пропали четверо туристов из Южной Кореи и трое жителей Непала

В горах Гималаях на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в результате схождения лавины пропали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "AFP".

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 18 января. Люди исчезли в лагере Аннапурна на высоте 3230 метров над уровнем моря. Среди пропавших - четыре туриста из Южной Кореи, а также трое жителей Непала.

На данный момент начата поисковая операция, которую осложняет сильный снегопад и плохая видимость.

Также в результате схождения лавины были спасены около 200 человек. Их эвакуировали из зоны обрушения лавины, а также других маршрутов похода с помощью вертолетов после того, как погода ослабла.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Также сообщалось, что на высочайшей вершине Альп Монблане в конце ноября сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схода лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.