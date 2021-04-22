Синоптики предупредили, что ночью в Украину придут заморозки

В Украине завтра ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

Так, завтра в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. Только ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер будет западным, 7-12 м / с.

Температура ночью опустится до +2-7 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до +8-13 градусов. В южных и восточных областях будет +14-19 градусов.