Синоптики попередили, що вночі в Україну прийдуть заморозки

В Україні завтра погіршиться погода. В західних областях вночі очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі .

Так, завтра у більшості областей слід чекати короткочасний дощ, місцями грозу. Лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер буде західним, 7-12 м/с.

Температура вночі опуститься до +2-7 градусів тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень повітря прогріється до +8-13 градусів. У південних та східних областях буде +14-19 градусів.