Синоптики предупредили о непогоде в Украине. Сотни сел и городов уже без света

Сегодня, 25 декабря, в восточных регионах Украины ожидается непогода. Ночью непогода повлекла обесточивание сотен населенных пунктов в шести областях страны.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На Рождество в восточных и северо-восточных районах страны прогнозируют значительный снег, а также мокрый снег, его налипание и гололед. На дорогах ожидается гололедица.

В восточных и юго-восточных областях сегодня возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

По состоянию на утро в результате непогоды из-за срабатывания системы защиты линий электропередач без света остались 214 населенных пунктов в Полтавской (76), Черниговской (73), Сумской (25), Киевской (16), Кировоградской (16) и Житомирской (8) областях.

Напомним, в среду из-за непогоды в Украине произошло более 1000 автомобильных аварий, в результате которых погибли 13 человек. В Киеве непогода повлекла 278 ДТП.

Добавим, недавно Украинский гидрометцентр дал прогноз погоды на январь 2021 года.