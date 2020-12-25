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Синоптики попередили про негоду в Україні. Сотні сіл та міст вже без світла

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 25 грудня, у східних регіонах України очікується негода. Вночі негода спричинила знеструмлення сотень населених пунктів у шести областях країни.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На Різдво у східних та північно-східних районах країни прогнозують значний сніг, а також мокрий сніг, його налипання та ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця.

У східних та південно-східних областях сьогодні можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Станом на ранок в наслідок негоди через спрацювання системи захисту ліній електропередач без світла залишилися 214 населених пунктів у Полтавській (76), Чернігівській (73), Сумській (25), Київській (16), Кіровоградській (16) та Житомирській (8) областях.

Нагадаємо, у середу через негоду в Україні сталося понад 1000 автомобільних аварій, в результаті яких загинули 13 людей. У Києві негода спричинила 278 ДТП.

Додамо, нещодавно Український гідрометцентр дав прогноз погоди на січень 2021 року.

Прогноз погоди
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