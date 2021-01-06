Синоптики предупредили о густом тумане в Украине

Сегодня и завтра в Украине ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня до конца суток, а также ночью и утром 7 января в большинстве областей будет наблюдаться туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, туман укроет Киевскую область и столицу.

Напомним, сегодня в Украине будет пасмурно и без осадков, кроме Закарпатской области - там дожди. Температура воздуха в нескольких южных регионах поднимется до +13 градусов, а ночью на востоке и севере ожидаются заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в стране в четверг и пятницу ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде.

Кроме того, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.