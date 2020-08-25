Синоптики предупредили о грозах, ливнях и шквалах в Киеве

В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погоды. В ближайшие несколько часов ожидается значительный дождь, гроза и шквальный ветер 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В КГГА призвали жителей столицы соблюдать следующие рекомендации во время ливня:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;

если вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

При сильном ветре рекомендуют:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам и не браться за металлические входные двери.

"На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) , в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах", - добавили в КГГА.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

купаться;

идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Напомним, в Украине 25 августа прогнозировали дождливую погоду на большей части страны.

Также РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на сентябрь.