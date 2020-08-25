Синоптики попередили про грозах, зливи та шквали в Києві

Негода очікується протягом вечора 25 і ночі 26 серпня
У Києві синоптики попередили про погіршення погоди. У найближчі кілька годин очікується значний дощ, гроза і шквальний вітер 15-20 м/с.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
У КМДА закликали жителів столиці дотримуватися наступні рекомендації під час зливи:
При сильному вітрі рекомендують:
Також фахівці нагадали, що під час грози слід вимкнути електроприлади, закрити всі вікна, не підходити до вікон і не братися за металеві вхідні двері.
"На природі слід спуститися в долину, відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе) , в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах", - додали в КМДА.
Під час грози неможна:
Нагадаємо, в Україні 25 серпня прогнозували дощову погоду на більшій частині країни.
Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на вересень.