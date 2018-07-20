Синоптики предупредили о грозах в Киеве и области в пятницу

Грозы передают в большинстве областей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует о грозах в Киеве и области в ближайшие три часа, грозы сохранятся до конца суток. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Служба ссылается на информацию Укргидрометцентра. Отметим, что на сайте Киевской горгдминистрации также появилось сообщение о грозе в столице.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток 20 июля грозы", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также ГСЧС отмечает, что до конца суток грозы будут наблюдаться в большинстве областей.

"В Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, град, сильный дождь", - сказано в сообщении.

Кроме того, КГГА предоставило жителям столицы рекомендации о правилах поведения при усилении ветра, а именно: плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, если оказались на улице.

Также в КГГА советуют в случае усиления ветра спрятаться либо в естественном укрытии, либо в ближайшем помещении.

Кроме того, рекомендуется не находиться вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, ранее ГСЧС сообщила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в пятницу, 20 июля, в нескольких областях Украины.

В четверг, 19 июля, также сообщалось о грозе в столице.

Следует подчеркнуть, что предупреждения о грозе в Киеве поступают уже несколько дней подряд.