В нескольких областях Украины будет преобладать чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южных и Днепропетровской областях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует о чрезвычайном уровне пожарной опасности в пятницу, 20 июля, в нескольких областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГСЧС ссылается на данные Укргидрометцентра. Отмечается, что чрезвычайный уровень пожароопасности будет преобладать в южных и Днепровской областях.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в отдельных областях Украины. По данным Укргидрометцентра, 20 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 июля сообщалось о чрезвычайном 5 класса уровне пожарной опасности. Он наблюдался в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

ГСЧС также сообщала, что на пожарах в Украине за неделю, с 9 по 15 июля текущего года, погибло 13 человек. Отмечалось, что за тот период времени было ликвидировано более 1600 пожаров, на которых спасено 10 человек.

Кроме того, спасатели зафиксировали за данный период более две тысячи чрезвычайных событий, на которых 48 человек были спасены.