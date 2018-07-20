Синоптики попередили про грози у Києві та області у п'ятницю

Грози передають у більшості областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує про грози у Києві та області у найближчі три години, грози утримаються до кінця доби. Про це сказано у повідомленні ДСНС.

Служба посилається на інформацію Укргідрометцентру. Зазначимо, що на сайті Київської міськадміністрації також з'явилося повідомлення про грозу у столиці.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За даними УкрГідрометцентру, у Києві та Київській області у найближчі три години з утриманням до кінця доби 20 липня грози", - сказано у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також ДСНС зазначає, що до кінця доби грози спостерігатимуться у більшості областей.

"У Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 м/с, град, сильний дощ", - сказано у повідомленні.

Крім того, КМДА надало мешканцям столиці рекомендації щодо правил поведінки при посиленні вітру, а саме: щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, якщо виявилися на вулиці.

Також у КМДА радять у разі посилення вітру сховатися або в природному укритті, або в найближчому приміщенні.

Крім того, рекомендується не перебувати поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, раніше ДСНС повідомила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в п'ятницю, 20 липня, у декількох областях України.

У четвер, 19 липня, також повідомлялося про грозу у столиці.

Слід підкреслити, що попередження про грозу в Києві надходять вже декілька днів поспіль.