Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

В ближайшие 2-3 часа в Киеве ожидается гроза

В Киеве сегодня, 19 июля 2018 года, в ближайшие два-три часа с удержанием до конца суток ожидается гроза. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Так, киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, а также убрать с балконов вещи, которые могут выпасть.

"В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток сегодня, 19 июля, в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

В случае усиления ветра жителям столицы советуют не подходить к ЛЭП и деревьям и найти укрытие. Также не советуют парковать авто возле деревьев.

Отметим, предупреждения о грозе в Киеве поступают уже несколько дней подряд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня также гроза ожидается на востоке страны и в южных областях.