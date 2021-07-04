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Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах: где ждать непогоду

Автор: Дмитрий Левицкий

Днем воскресенья, 4 июля, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о возможных грозах, граде и шквалах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Грозы, по данным синоптиков, возможны по всей Украине. А вот град и шквалы ветра до 20 метров в секунду прогнозируют местами в большинстве южных и центральных областей страны.

Из-за приближающейся непогоды синоптики объявили в стране желтый уровень опасности.

Напомним, из-за непогоды в Украине по состоянию на сегодняшнее утро более 20 населенных пунктов остаются без света.

Добавим, синоптики рассказали, когда в Украине закончится период грозовых дождей.

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