Синоптики попередили про грози, град та шквали: де чекати негоди

Вдень неділі, 4 липня, у ряді областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про можливі грози, град та шквали вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Грози, за даними синоптиків, можливі по всій Україні. А от град та шквали вітру до 20 метрів на секунду прогнозують подекуди у більшості південних та центральних областей країни.
Через наближення негоди синоптики оголосили в країні жовтий рівень небезпечності.
Нагадаємо, через негоду в Україні станом на сьогоднішній ранок понад 20 населених пунктів залишаються без світла.
Додамо, синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться період грозових дощів.