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Синоптики попередили про грози, град та шквали: де чекати негоди

Автор: Дмитро Левицький

Вдень неділі, 4 липня, у ряді областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про можливі грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Грози, за даними синоптиків, можливі по всій Україні. А от град та шквали вітру до 20 метрів на секунду прогнозують подекуди у більшості південних та центральних областей країни.

Через наближення негоди синоптики оголосили в країні жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, через негоду в Україні станом на сьогоднішній ранок понад 20 населених пунктів залишаються без світла.

Додамо, синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться період грозових дощів.

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