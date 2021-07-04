Непогода прошлась по Украине. Без света более 20 населенных пунктов
Фото: в двух областях обесточены 24 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
После непогоды, которая прошлась по ряду областей Украины, без электроснабжения осталось более 20 населенных пунктов. Обесточивания зафиксированы в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.
В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.
Напомним, по состоянию на вчерашнее утро без электроснабжения из-за непогоды оставалось более 90 населенных пунктов.