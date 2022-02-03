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Синоптики предупредили о гололедице. Возможно нарушение движения транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр предупредил о гололедице на дорогах страны. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

4 февраля на дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и г. Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, синоптик опубликовала прогноз погоды на выходные. В пятницу ожидается снег - на западе Украины и небольшой дождь - на юге Крыма. В субботу снег - на западе, севере и в центре (кроме Днепра с районами). В воскресенье снег ночью на востоке, днем мокрый снег только на западе.

Отметим, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин.

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