Синоптики попередили про ожеледицю. Можливо порушення руху транспорту

УкрГідрометцентр попередив про ожеледицю на дорогах країни. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

4 лютого на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптик опублікувала прогноз погоди на вихідні. У п'ятницю очікується сніг - на заході України та невеликий дощ - на півдні Криму. У суботу сніг - на заході, півночі та подекуди в центрі (окрім Дніпра з районами). У неділю сніг вночі на сході, вдень мокрий сніг лише на заході.

Зазначимо, в Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.