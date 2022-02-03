В горах есть угроза схода лавин: предупреждение

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз во все областях

Сегодня в восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.