ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В горах есть угроза схода лавин: предупреждение

Новина українською →
Карпаты, Четверг 03 февраля 2022 09:02
В горах есть угроза схода лавин: предупреждение Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз во все областях

Сегодня в восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"