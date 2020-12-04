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Синоптики предупредили о гололедице и порывах ветра

Автор: РБК-Украина

На ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей ожидается гололедица, на западе сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Украинского Гидрометцентра, 4-5 декабря в Украине будет без осадков. При этом на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. На дорогах местами гололедица.

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Кроме этого сегодня, 4 декабря, в западных областях объявили I уровень (желтый) опасности - ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от +1 до +10, а ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

Ранее сообщалось, что в Украине 4-5 декабря ожидается небольшое потепление.

Также РБК-Украина писало, что на Украину движется теплый воздух, но морозы отступят не везде. Небольшие морозы сохранятся в нескольких областях только в ночные часы.

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Новости Украины Гидрометцентрпорывы ветрагололедица