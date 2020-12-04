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Пасмурно, но местами до +10 градусов: прогноз погоды на сегодня

Киев, Пятница 04 декабря 2020 08:00
Пасмурно, но местами до +10 градусов: прогноз погоды на сегодня
Фото: Владимирская горка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 4 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от +1 до +10, а ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8, а ночью от -6 до -2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +1 до +5. Ночью температура опустится до -1 +1.

В южных регионах столбики термометров днем покажут +3 +8, а ночью температура воздуха будет в пределах +1 +4.

Пасмурно, но местами до +10 градусов: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 0 +2 градусов, а ночью температура опустится до -1 +1.

Пасмурно, но местами до +10 градусов: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед. Вместе с тем, 4-5 декабря следует ожидать потепление.

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